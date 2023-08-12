Гернат: трагедия с «Локомотивом» — ужасное стечение обстоятельств, в Словакии помнят о ней

Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, что слышал о Континентальной хоккейной лиге до переезда в Россию. Игрок считает КХЛ лучшей лигой Европы. Кроме того, Гернат сравнил уровень Континентальной хоккейной лиги и швейцарской, в которой выступал прежде. Словацкий защитник также рассказал, что на родине многие знают «Локомотив» из-за легендарного нападающего Павола Демитры и трагедии 7 сентября 2011 года.

«О КХЛ рассказывали очень много русские ребята, которые играют в НХЛ. КХЛ всё ещё лучшая лига в Европе, здесь играет много топ-хоккеистов. Игра в этой лиге — ещё один шаг наверх для меня. Я чувствую, что могу повысить свой уровень, находясь в КХЛ. Надеюсь, что я смогу привнести много хорошего в команду.

Уже успел почувствовать разницу между КХЛ и швейцарской лигой? Разница в площадке ощущается. В Швейцарии мы играли на большом льду, здесь он меньше. Поэтому приходится играть быстрее. Я как защитник должен быть готов к большим скоростям, к эффективной игре в углах и к игре в ограниченном пространстве. Я бы сказал, что большая разница именно в скорости игры.

«Локомотив» в Словакии многие знают из-за Павола Демитры? Да, это правда. Он одна из легенд словацкого хоккея. Ярославская трагедия — это ужасное стечение обстоятельств. В Словакии помнят об этой трагедии даже 12 лет спустя. Я очень переживал из-за того, что случилось. Это была одна из топовых команд, в ней играли легенды КХЛ, своей игрой они делали людей счастливыми», — приводит слова Герната официальный сайт КХЛ.