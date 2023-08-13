The Hockey News поставил контракт Капризова лишь третьим среди лучших в «Миннесоте»

Журналист The Hockey News Аарон Хекманн назвал три лучших контракта «Миннесоты Уайлд». Российский нападающий Кирилл Капризов расположился на третьем месте — после Мэтта Болди и Йоэля Эрикссона Эка. У форварда осталось три года с кэпхитом $ 9 млн по контракту. Журналист The Athletic Дом Лущишин ранее сообщал, что Капризов должен получать $ 13,2 млн, прибавочная стоимость контракта — $ 12,6 млн.

«Капризов в уникальных обстоятельствах подписал пятилетний контракт на $ 9 млн в год после сезона новичка, в котором он сыграл всего 55 встреч. Хотя некоторые считали, что это большие деньги для такого небольшого количества матчей, это стало не только надёжной сделкой для «Миннесоты», но и выгодной сделкой — согласно модели Дома Лущишина из The Athletic, стоимость игрока равняется $ 13,2 млн в год. Это профицит в размере $ 12,6 млн в сумме за следующие три сезона.

После своего сезона новичка с 51 очком Капризов забил 47 голов и набрал 108 баллов в сезоне-2021/2022, а также зафиксировал 40 шайб и 75 очков в кампании-2022/2023, где сыграл всего 67 матчей. Капризов суммарно принёс шесть побед за последние два года, по этому показателю он занимает 18-е место среди нападающих НХЛ.

26-летний парень, похоже, только поверхностно раскрыл свой потенциал, доказав, что может практически всё. Как и Болди, ещё более опасным игроком его делает приверженность собственной способности завершать атаки», — говорится в сообщении.