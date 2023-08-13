Нападающий «Спартака» Морозов: добили «Амур» голом в меньшинстве

Нападающий «Спартака» Иван Морозов подвёл итоги контрольного матча против хабаровского «Амура» (5:2). В этой игре форвард красно-белых забил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
«Такой хоккей нравится, безусловно! У меня хорошие партнёры по звену, постепенно мы налаживаем взаимодействие и находим «химию», чтобы понимать друг друга на площадке ещё лучше. Хороший получился матч, но всё равно уверен, что мы можем играть ещё лучше – нам есть над чем работать и что поправить в своей игре. Понимаю, что мне нужно ещё добавить в игре «на точке» – вначале получалось неплохо, но потом пару раз проиграл в своей зоне. Ещё поработаем целенаправленно над вбрасываниями – нужно немного привыкнуть к тому, как судьи бросают шайбу и всё будет нормально. По прошедшей игре видно, что обе команды ещё под нагрузками – играли не на максимальной скорости, но всё равно получился хороший матч. Думаю, что решила исход наша игра в неравных составах – дважды забили в большинстве, потом на отложенном штрафе и добили соперника голом в меньшинстве», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Морозова.
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