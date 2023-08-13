«Они с каждым разом всё лучше играют!» Третьяк о том, приедаются ли матчи с Беларусью

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, приедаются ли матчи России и Беларуси. Сегодня в матче открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске на лёд вышли юниорские сборные двух стран. Беларусская сборная оказалась сильнее со счётом 3:1.

«Для открытия «Сибирь-Арены» выбрали юниорские сборные, потому что сейчас все готовятся к чемпионату КХЛ. У юниоров много ошибок, это интересно. У нас отношения с белорусами очень хорошие, много совместных программ – эта игра её часть. Это международные матчи, что всегда интересно.

Матчи с белорусами приедаются? Они с каждым разом всё лучше и лучше играют! У нас среди соперников есть Казахстан и Китай – наши соперники по Кубку Первого канала. По-моему, больше с кем-то трудно играть на таком уровне», – сказал президент ФХР, присутствовавший на церемонии открытия арены.

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ. За последний год сборные провели между собой множество матчей на различных уровнях. В мае прошла серия из воьсми матчей, которую выиграла сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга.