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Матч открытия на «Сибирь-Арене» между юниорами России и Беларуси посетили 10 тыс. человек

Матч открытия на «Сибирь-Арене» между юниорами России и Беларуси посетили 10 тыс. человек
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Сегодня состоялся матч-открытия в новом дворце в Новосибирске «Сибирь-Арена», в котором приняли участие юниорские сборные России и Беларуси. Согласно официальному протоколу, матч посетили 10 тысяч зрителей при официальной вместимости в 10 587 зрителей. Встреча закончилась победой белорусских юниоров со счётом 3:1.

Перед началом матча открытия арены президент ФХР Владислав Третьяк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников произвели символическое вбрасывание.

Новая арена в Новосибирске начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесён из России в Канаду.

На стадионе будут выступать «Сибирь» и молодёжная команда «Сибирские снайперы». Размеры площадки «Сибирь-Арены» канадские — 60 на 26.

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