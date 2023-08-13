«Такого я давно не видел». Главный тренер сборной России U18 — об открытии «Сибирь-Арены»

Главный тренер юниорской сборной России Павел Канарский поделился впечатлениями об открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске и назвал причины поражения от сверстников из Беларуси (1:3).

«Огромное спасибо руководству Новосибирской области и Федерации хоккея России за то, что проводят такие матчи, за то, что строят такие прекрасные арены. С той любовью, с какой здесь относятся к хоккею, арена была просто необходима, и очень приятно, что нас позвали сыграть матч открытия. Такого грандиозного открытия я давно не видел. Столько народу, такая атмосфера праздника! Это огромный плюс для развития хоккея в регионе. На такой арене очень приятно играть: полный дворец, такой ажиотаж! Сборную Белоруссии с победой, хорошую игру показали, хорошо, что у нас есть возможность играть такие международные матчи.

Ребят придавила чуть-чуть эта ответственность, они никогда ещё не играли на таких аренах. Это сложно для них. Новый дворец, такой ажиотаж, столько народу – конечно, им было тяжело. Да, мы их настраивали, но больше надо было сбавить этот накал, потому что на них давило. Особенно в первом периоде было видно, что ребята очень зажаты. Для нас это подготовка, чтобы мы могли играть на таких аренах, при полных стадионах, при таком ажиотаже. Это хороший урок для нас», — цитирует Канарского официальный сайт ФХР.

Согласно официальному протоколу, матч посетили 10 тыс. зрителей при вместимости в 10 587 зрителей.