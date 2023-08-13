Хмелевски — о камбэке с «Автомобилистом»: так обыграть соперника — это здорово

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о волевой победе над «Автомобилистом» (4:3), после которой уфимский клуб выиграл Кубок Республики Башкортостан.

«Очень приятно победить. Мы пропустили два быстрых гола, но вот так обыграть соперника – это здорово.

Что стало ключевым в этой победе? Как Виктор Николаевич сказал, у нас было сильное желание победить. В третьем периоде мы давили-давили, не отпускали соперника и не давали заходить в нашу зону.

Складывается ощущение, что команда в сравнении с прошлым сезоном стала больше бросать по воротам? Мы всегда говорим, что нужно решать момент самому. Пас может отскочить, а броски решают игру. По атмосфере сегодня было классно, почти как на плей-офф», — цитирует Хмелевски «БИЗНЕС Online».

За три матча турнира Хмелевски забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.