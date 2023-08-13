Скабелка ответил на вопрос, считает ли провалом три поражения «Барыса» на турнире в Казани

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал матч с «Ак Барсом» (2:5) и подвёл итог Кубка ТАНЕКО, в котором казахстанская команда проиграла все три матча.
«Играли с лучшей командой Востока. Хочу похвалить ребят за достаточно активное движение, были моменты. Многовато брака у нас, что не совсем позволительно. Дали сопернику поймать нас на контратаке, теряли шайбу, и «Ак Барс» достаточно умело этим пользовался. Через такие игры мы становимся сильнее и готовимся к завтрашнему дню.
Справедливо ли сказать, что команду эмоционально подкосили удаления и две шайбы подряд? Возможно. Отыгрываться всегда сложно, особенно с «Ак Барсом». Отмечу, что шансы были у нас, но получилось так, как получилось. Не совсем дисциплинированно сыграли, пропустили ещё и в большинстве. Поэтому много брака у нас.
Три поражения подряд в предсезонном турнире, можно ли назвать это провалом? Нет. Предсезонный турнир, мы готовимся от игры к игре. Сегодня соперник превосходил нас в мастерстве, но в целом – очень равная игра.
Насколько доволен тем, как команда создаёт моменты и их реализует? Сегодня было достаточно моментов, но пока реализация хромает.
Что можно сказать по игре новичков? Говорил уже, что видно их мастерство. Пока ребята ещё на разном уровне в плане технической подготовки. Райли Барбер присоединился к нам за три дня до турнира, чуть раньше Оберг. Пока новички вкатываются, притираются друг к другу. Для многих ребят КХЛ – новая лига. Через эти игры мы стараемся находить «химию», новые сочетания», — цитирует Скабелку сайт «Ак Барса».
Ранее бывший главный тренер сборной России, экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил выступление «Барыса» на предсезонном турнире в Казани и проанализировал текущую ситуацию в астанинском клубе.
- 13 августа 2023
-
20:45
-
20:28
-
20:12
-
20:00
-
19:41
-
19:21
-
19:16
-
19:08
-
18:47
-
18:31
-
18:20
-
18:06
-
17:43
-
17:30
-
17:20
-
17:09
-
16:41
-
16:22
-
16:08
-
15:50
-
15:35
-
15:10
-
14:55
-
14:32
-
14:19
-
13:50
-
13:35
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:21
-
11:50
-
11:20
-
10:55