Скабелка ответил на вопрос, считает ли провалом три поражения «Барыса» на турнире в Казани

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал матч с «Ак Барсом» (2:5) и подвёл итог Кубка ТАНЕКО, в котором казахстанская команда проиграла все три матча.

«Играли с лучшей командой Востока. Хочу похвалить ребят за достаточно активное движение, были моменты. Многовато брака у нас, что не совсем позволительно. Дали сопернику поймать нас на контратаке, теряли шайбу, и «Ак Барс» достаточно умело этим пользовался. Через такие игры мы становимся сильнее и готовимся к завтрашнему дню.

Справедливо ли сказать, что команду эмоционально подкосили удаления и две шайбы подряд? Возможно. Отыгрываться всегда сложно, особенно с «Ак Барсом». Отмечу, что шансы были у нас, но получилось так, как получилось. Не совсем дисциплинированно сыграли, пропустили ещё и в большинстве. Поэтому много брака у нас.

Три поражения подряд в предсезонном турнире, можно ли назвать это провалом? Нет. Предсезонный турнир, мы готовимся от игры к игре. Сегодня соперник превосходил нас в мастерстве, но в целом – очень равная игра.

Насколько доволен тем, как команда создаёт моменты и их реализует? Сегодня было достаточно моментов, но пока реализация хромает.

Что можно сказать по игре новичков? Говорил уже, что видно их мастерство. Пока ребята ещё на разном уровне в плане технической подготовки. Райли Барбер присоединился к нам за три дня до турнира, чуть раньше Оберг. Пока новички вкатываются, притираются друг к другу. Для многих ребят КХЛ – новая лига. Через эти игры мы стараемся находить «химию», новые сочетания», — цитирует Скабелку сайт «Ак Барса».

Ранее бывший главный тренер сборной России, экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил выступление «Барыса» на предсезонном турнире в Казани и проанализировал текущую ситуацию в астанинском клубе.