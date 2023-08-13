Плющев: «Барыс» не угадал с тренером, примитивный хоккей от Скабелки — прошлый век

Бывший главный тренер сборной России, экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил выступление «Барыса» на предсезонном турнире в Казани и проанализировал текущую ситуацию в астанинском клубе.

«Меня удивляет, что в России мало внимания уделяют «Барысу». Понятно, что в первую очередь этот клуб интересен Казахстану, но и для России, для КХЛ очень важно, чтобы он не был статистом и повышал уровень нашей лиги.

Между тем в прошлом сезоне «Барыс», имея много плюсов, умудрился стать обузой — последним в Восточной конференции. Да и этим летом уже проиграл все матчи. Есть подозрение, что наши казахстанские товарищи идут не тем путём.

В чём проблема нынешнего «Барыса»? Там клубок проблем. Во-первых, не угадали с тренером. Андрей Скабелка в последние годы не справился ни с «Авангардом», ни с «Локомотивом», та же картина — в «Барысе». Клуб не страдает от лимита на легионеров, плюс на него работает весь Казахстан, — и умудряется показывать скромный, оборонительный хоккей с одной-двумя заброшенными шайбами. Такой стиль от Скабелки — прошлый век.

Вторая проблема — увлечённость легионерами и натурализованными игроками. Такие хоккеисты могут помочь, но точечно и при правильной комплектации и тренерской работе. А в «Барысе» и сборной Казахстана на варягов одно время делали ставку.

Третья проблема — непрофессионалы вокруг клуба. Это объединяет Казахстан и Россию — всплывают бизнесмены от хоккея, а не профессионалы. «Жучков» нужно убирать», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

«Барыс» на Кубке ТАНЕКО потерпел два поражения: от «Локомотива» и «Трактора» с одинаковым счётом 1:2.