Сергеев: Гернат мало кому известен, но абы кого менеджмент «Локомотива» бы не подписывал

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев рассказал о новичках ярославского клуба.

«Я конкуренции, в принципе, никогда не боялся. Даже наоборот — она даёт рост. Когда у тебя сильные партнёры, то это и тебя подстёгивает, заставляет больше работать, лучше играть. Поэтому это супер, я считаю. Если говорить про самих парней, то Лёху Береглазова все знают, он в порядке. Здесь вопросов нет.

Мартин Гернат мало кому известен, но понятно, что абы кого наш менеджмент бы не подписывал, поэтому, считаю, это тоже усиление. Мне, во всяком случае, очень нравится, как он играет.

Стал ли «Локомотив» сильнее? Соглашусь. Думаю, мы стали сильнее, опытнее. Молодые ребята набрались опыта в прошлом году. Будем надеяться, что нам это очень сильно поможет, и уже будем говорить о них в другом русле», — сказал Сергеев в интервью Metaratings.ru.

На Кубке ТАНЕКО Сергеев сыграл два матча, в которых отдал две результативные передачи.