«Мы много раз побеждали благодаря ему». Галак — об игре Шестёркина в «Рейнджерс»
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Словацкий голкипер Ярослав Галак рассказал об игре и влиянии на клуб российского вратаря Игоря Шестёркина, с которым он играл в прошлом сезоне.
«В прошлом году у него был потрясающий сезон, ребята говорили об этом. Много раз мы побеждали благодаря ему. В минувшем сезоне мы немного хуже играли в обороне, но Игорь по-прежнему здорово ловил шайбы», — приводит слова Галака Sport Aktuality.
27-летний Шестёркин в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги принял участие в 58 встречах, в которых одержал 37 побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.
Игорь Шестёркин — Олимпийский чемпион 2018 года в составе Олимпийских спортсменов из России, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.
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