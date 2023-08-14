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Овечкин рассказал, как повлияет на «Динамо» приход Никиты Гусева

Овечкин рассказал, как повлияет на «Динамо» приход Никиты Гусева
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, насколько сильно приход Никиты Гусева в «Динамо» может изменить игру бело-голубых.

«Насколько оптимистичные ожидания от выступления «Динамо» в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги? Дай бог, чтобы всё получилось. Там хорошая команда, мастеровитые игроки, хороший тренерский состав. Всё в их руках.

Может ли приход нападающего Никиты Гусева помочь команде стать ещё более результативной? Опять же, здесь всё будет зависеть от того, с кем он будет играть. Как говорится, один в поле не воин. Самое главное, чтобы у него было взаимопонимание, чтобы разыгрывалось, как говорится, всё как по нотам. Думаю, тренерский состав будет смотреть, с кем ставить его. Дай бог, чтобы всё было в «Динамо» хорошо», — сказал Овечкин в интервью ТАСС.

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