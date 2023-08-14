Форвард «Барыса» Шестаков назвал главные проблемы в игре клуба в межсезонье

Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков после поражения от над «Ак Барса» (2:5) на Кубке ТАНЕКО рассказал о проблемах в игре своей команды и назвал фаворитов следующего сезона в КХЛ.

«Какие особенности в подготовке? В принципе, личная подготовка не изменилась. У нас обновился состав довольно сильно. И вот мы пытаемся найти игру, которую нам тренеры предлагают – строго в обороне и уже дальше где-то выстреливать в атаку, создавать моменты. Пока ещё на стадии понимания игры. Надо сыграться, чтобы сложилась единая картинка, командная игра, тогда уже будут победы.

Что надо улучшить? Пока не хватает компактности, целостности, отсюда разрывы, провалы. «Ак Барс» – такая команда, что им достаточно полумомента, они выжимают из него всё. Они хорошо выстреливают в атаку, любой стык, неточная передача, уже всё, они полетели вперёд. Ловят соперника, мы вроде туда, а они уже обратно, просто подкидывают друг другу. Где-то вперёд, где-то через борт вот несколько голов. Пятый, например, по борту сильно их игрок шайбу засылает, а там уже партнёр выходит на ворота. Нам надо играть правильно в таких моментах.

Ярославль – такая системная команда, они ждут ошибки, потери. Челябинск тоже такая очень подвижная команда, если им дать шанс, то скорее всего забьют.

Казань – фаворит? Если брать Восток, то, да, хорошая, достойная команда. С ними интересно играть. Даже где-то интересно проверить себя, надо быть постоянно собранным, не терять концентрацию. Запад? У ЦСКА физически сильная команда, они выигрывают борьбу, стыки. Мы и хотим стать такой системной командой, чтобы против нас было тяжело играть. Чётко в обороне, а там свои голы забьём, в тех же неравных составах. Будем работать, совершенствоваться», — сказал Шестаков в интервью Metaratings.ru

Напомним, «Барыс» на Кубке ТАНЕКО потерпел три поражения: от «Локомотива» и «Трактора» с одинаковым счётом 1:2 и от «Ак Барса» 2:5.