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Вратарь женской сборной России назвала самых красивых хоккеистов КХЛ и НХЛ

Вратарь женской сборной России назвала самых красивых хоккеистов КХЛ и НХЛ
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Вратарь «Агидели» и женской сборной России по хоккею Анна Пругова назвала самых красивых хоккеистов КХЛ и НХЛ по её мнению.

«Вопрос со звёздочкой (смеётся). По игровым качествам мне легче игроков назвать, чем по внешним. В КХЛ самый красивый — защитник «Металлурга» Егор Яковлев. В НХЛ — Семён Варламов из «Айлендерс», — сказала Пругова Legalbet.

В чемпионате Женской хоккейной лиги сезона-2022/2023 Анна Пругова стала обладателем приза «Лучшая хоккеистка». Также спортсменка выиграла Кубок ЖХЛ в составе «Агидели».

Егор Яковлев — чемпион мира 2014 года и обладатель золотых медалей Олимпиады 2018 года. Варламов выступает за «Нью-Йорк Айлендерс» с 2019 года. Ранее на протяжении семи сезонов он был игроком «Колорадо Эвеланш».

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