«Югра» в январе 2024 года намерена провести ряд матчей в Сургуте

«Югра» из Ханты-Мансийска, выступающая в Всероссийской хоккейной лиге, планирует в январе 2024 года впервые провести ряд домашних матчей в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

«Действительно, ряд домашних матчей «Югры» впервые планируется провести в Сургуте в местном Ледовом дворце спорта, где идут работы по соответствию площадки требованиям Всероссийской хоккейной лиги. Ожидается, что игры пройдут в конце января 2024 года», — заявили в клубе.

В данный момент на площадке в Сургуте идёт заливка ледового полотна, нанесение разметки. В конце января «Югра» на своём льду сыграет с «Норильском» и красноярским «Соколом», встречи пройдут 27 и 29 января соответственно.