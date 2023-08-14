Как вы относитесь к решению ИИХФ по Ивану Федотову?

Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» остаётся в силе.

Кроме того, ИИХФ запретила ЦСКА совершать международные трансферы сроком на один год.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к решению ИИХФ по Ивану Федотову?»

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Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.