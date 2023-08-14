Федерация хоккея России отреагировала на решение ИИХФ по делу Ивана Федотова

Федерация хоккея России на официальном сайте выпустила заявление по ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым.
«Международная федерация хоккея (ИИХФ) направила в адрес Федерации хоккея России документы, в которых изложена позиция организации по вопросу подписания вратарём Иваном Федотовым контракта с ХК ЦСКА на сезон-2023/2024. Согласно заключению ИИХФ подписание этого соглашения при наличии у Федотова действующего контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» является нарушением международных трансферных правил, вследствие чего на игрока и на ХК ЦСКА наложены санкции.
ФХР передала полученные от ИИХФ документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение ИИХФ, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в дисциплинарном комитете ИИХФ», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Международная федерация хоккея применила санкции к Федотову и ЦСКА. Российский вратарь был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года. Начало дисквалификации — это дата первого матча ЦСКА в сезоне-2023/2024. На армейский клуб наложен бан на международные трансферы сроком на один год.
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