«Вы что?» Билялетдинов рассказал, был ли «разнос» игроков «Ак Барса» после поражения

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался после неудачи в финальной матче казанского предсезонного турнира с «Трактором». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 1:2. «Ак Барс» не смог завоевать Кубок ТАНЕКО. Билялетдинов также поделился мыслями о том, что казанцы пропускали первыми в трёх из четырёх матчей турнира. Кроме того, главный тренер поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Челябинске.

«Был какой-то «разнос» в раздевалке после поражения? Да нет, как я могу? Вы что? Всё аккуратненько, у нас воспитанные, культурные ребята, все понимают. Чем был обусловлен выбор Артура Ахтямова как стартового вратаря? Мы не планировали это, но были вопросы, из-за которых так получилось.

В трёх матчах из четырёх «Ак Барс» пропускал первым, это проблема или пока просто побочный эффект нагрузок? Хотелось бы, чтобы было так. Не знаю, нужно будет за этим очень внимательно следить, потому что у нас с этим были проблемы и в прошлом году. Будем поправлять, постараемся.

Какие ожидания у меня от турнира в Челябинске? Как бы вам объяснить. Сейчас у нас закончился игровой цикл, впереди довольно жёсткий период, неделя, где мы хорошо поработаем. А как мы сможем сыграть в таком состоянии, как раз посмотрим.

Первый домашний матч сезона «Ак Барс» проведёт тоже с «Трактором», будет ли настрой отыграться? Безусловно, будем готовиться. Никакого реваншизма нет, но будем готовиться к матчу серьёзно, а как же. Уверен, что игра будет другой», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Трактора».