Рябыкин: нельзя нарушить отношения с НХЛ, им по силам забрать у нас многих хоккеистов

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о ситуации с российским голкипером Иваном Федотовым. Ранее Международная федерация хоккея наложила дисквалификацию на вратаря сроком на четыре месяца. Кроме того, ЦСКА получил бан на международные трансферы от ИИХФ. Рябыкин считает, что клубы должны сами договориться и что нельзя рушить отношения с НХЛ.

«Мне кажется, у всех в нашем хоккейном сообществе есть слова поддержки одного из лучших голкиперов КХЛ последних лет. Прошлый сезон Иван потерял из-за службы в армии, теперь попал под сомнительную дисквалификацию. Год вратарю в самом расцвете сил ещё можно потерять, полтора-два — уже тяжело.

Сочувствую Ивану. Молодой парень, без которого у России не было бы серебра Олимпиады, попал в непонятный «замес». Странная история. Надеюсь, она скоро разрешится. Раньше, чем через четыре месяца.

Сейчас для нас самое главное — не нарушить отношения с НХЛ. Наши ребята спокойно выступают за океаном, у КХЛ и НХЛ есть взаимное уважение контрактов. Нужно этим дорожить, поскольку НХЛ по силам включить беспредел и забрать у нас многих хоккеистов.

Я не юрист, но, как мне кажется, выход в данной ситуации — договориться между клубами. Это будет выгодно всем сторонам — и игроку, и ЦСКА, и «Филадельфии». А ИИХФ в этой истории, как посредник, отменит дисквалификацию», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.