Кожевников: если выйдем из ИИХФ, нас туда не вернут. Наши игроки уедут за границу
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что, несмотря на решения, которые принимает ИИХФ, в том числе о дисквалификации российского вратаря Ивана Федотова за контракты в НХЛ и КХЛ, выходить из состава этой организации нельзя.
«Решения принимаются весьма странные, тем не менее выходить из состава ИИХФ нам ни в коем случае нельзя. Иначе нас туда не вернут и мы не сможем играть даже с командами из совсем не хоккейных стран, типа Африки или Бразилии. В нашей стране хоккей начнёт «загибаться», игроки стремительно будут уезжать за границу, причём это будет касаться не только взрослых ребят, но и детей. Родители не будут видеть смысла отдавать детей в хоккейные секции», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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