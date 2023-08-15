Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яшкин — об Амирове: слишком рано от нас ушёл такой добрый, улыбчивый и талантливый парень!

Яшкин — об Амирове: слишком рано от нас ушёл такой добрый, улыбчивый и талантливый парень!
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в своём телеграм-канале отреагировал на уход из жизни российского форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Слишком рано от нас ушёл такой добрый, улыбчивый и талантливый парень! Спи спокойно, Родя…» — говорится в сообщении.

Напомним, на драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Вчера, 14 августа, стало известно, что Родион Амиров скончался. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Амиров является бронзовым призёром первенства России среди юношей 2001 г.р. (2017), бронзовым призёром Кубка Глинки/Гретцки (2018), серебряным призёром чемпионата мира U18 (2019), победителем конференции «Восток» регулярного чемпионата МХЛ (2019/2020), бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2020/2021).

Материалы по теме
«Родион вдохновлял всех нас». «Калгари» и «Нэшвилл» отреагировали на смерть Амирова
В «Торонто» отреагировали на уход из жизни российского хоккеиста Родиона Амирова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023