«Родион вдохновлял всех нас». «Калгари» и «Нэшвилл» отреагировали на смерть Амирова

Клубы НХЛ «Нэшвилл Предаторз» и «Калгари Флэймз» на своих страницах в «Твиттере» отреагировали на уход из жизни российского нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Родиона Амирова.

«Наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям, товарищам по команде Родиона Амирова, а также организации „Мэйпл Лифс“ в это время», — говорится в сообщении «Нэшвилла».

«Наши глубочайшие соболезнования родным Родиона Амирова, его друзьям, партнёрам по клубу и „Торонто“. Родион вдохновлял всех нас своим мужеством и отвагой. Покойся с миром», — говорится в сообщении «Калгари».

Напомним, Амиров — воспитанник «Салавата Юлаева». Вчера, 14 августа, стало известно, что Родион ушёл из жизни в возрасте 21 года. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые новость о болезни игрока появилась в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогал «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий на драфте НХЛ 2020 года был выбран «кленовыми листьями» под общим 15-м номером.