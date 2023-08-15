Министр спорта России выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Амирова

Министр спорта России Олег Матыцин выразил соболезнования родным и близким умершего от рака хоккеиста Родиона Амирова.
«Безмерно талантливый и амбициозный Родион боролся с болезнью до последнего. Тяжело принять потерю такого юного спортсмена. Он был яркой звездой отечественного хоккея, будущее ему пророчили в лучших лигах мира. В 2019 году на чемпионате мира среди юниоров стал серебряным призёром, вклад его в этот результат неоценим. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Родиона Амирова. Пусть он всегда остаётся в памяти болельщиков и всех поклонников спорта», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.
Напомним, вчера, 14 августа, стало известно о смерти Родиона Амирова. В КХЛ нападающий выступал только за родной «Салават Юлаев». За уфимский клуб Родион дебютировал в сезоне-2019/2020. С того момента хоккеист провёл за «Салават» 79 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.
- 15 августа 2023
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