Панарина оштрафовали и конфисковали ружьё за стрельбу в неположенном месте

На российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина составлен протокол об административном правонарушении за стрельбу из оружия в не отведённом для этого месте, сообщает газета «Новгород» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов области.
«Днём 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района этот гражданин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья.
Тем самым фигурант допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью граждан. Однако с учётом обстоятельств, смягчающих административную ответственность (Артемий Панарин признал вину и совершил такое правонарушения впервые), Боровичский районный суд признал его виновным в совершении АП и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья», — сказано в сообщении.
Отмечается, что постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
- 15 августа 2023
-
21:10
-
20:44
-
20:27
-
20:16
-
19:49
-
19:31
-
19:16
-
18:56
-
18:37
-
18:29
-
18:07
-
17:53
-
17:34
-
17:15
-
17:00
-
16:40
-
16:31
-
16:22
-
16:12
-
15:41
-
15:33
-
15:24
-
15:17
-
15:09
-
15:06
-
14:50
-
14:35
-
14:28
-
14:19
-
13:50
-
13:31
-
13:27
-
13:01
-
12:52
-
12:47