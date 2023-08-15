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Панарина оштрафовали и конфисковали ружьё за стрельбу в неположенном месте

Панарина оштрафовали и конфисковали ружьё за стрельбу в неположенном месте
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На российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина составлен протокол об административном правонарушении за стрельбу из оружия в не отведённом для этого месте, сообщает газета «Новгород» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов области.

«Днём 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района этот гражданин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья.

Тем самым фигурант допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью граждан. Однако с учётом обстоятельств, смягчающих административную ответственность (Артемий Панарин признал вину и совершил такое правонарушения впервые), Боровичский районный суд признал его виновным в совершении АП и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья», — сказано в сообщении.

Отмечается, что постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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