Капитан «Вегаса» Стоун сделал хет-трик в 5-й игре финала Кубка Стэнли с переломом запястья
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Капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун рассказал, что сделал он играл в пятой игре финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (9:3) с переломом запястья, сообщает theScore со ссылкой на «Шоу Пэта Макафи».
Несмотря на повреждение, Стоун в пятом и последнем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2023 оформил хет-трик, первый с 1996 года, когда таким же достижением отметился Петер Форсберг из «Колорадо Эвеланш».
За 22 матча в плей-офф Национальной хоккейной лиги — 2023 Стоун забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав 24 (11+13) очка.
Ранее Стоун рассказал, что находится в предвкушении следующего сезона, и заявил, что команда планирует повторить свой успех и завоевать второй подряд Кубок Стэнли.
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