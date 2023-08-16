Коваленко: в «деле Федотова» имеет смысл оттолкнуться от истории Кузнецова

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил решение ИИХФ по контракту голкипера Ивана Федотова.

«На двести процентов был уверен, что вердикт международной федерации окажется не в нашу пользу. Всё сейчас слишком политизировано в Европе, а значит, и в ИИХФ. Но не ожидал, что и вратаря, и его клуб «прихлопнут» столь жёстко: четыре месяца дисквалификации — для игрока, сезон — для клуба. Для Федотова, который и так пропустил прошлый сезон из-за службы в армии, это удар.

Смотрите, как себя ведёт НХЛ. Она уже сказала, что, несмотря на дисквалификацию со стороны ИИХФ, Федотов может играть за «Филадельфию». То есть североамериканская лига даже не скрывает, что она работает исключительно по своим законам.

Кстати, похожая история была недавно и с форвардом «Вашингтона» Евгением Кузнецовым. Дисквалификация со стороны ИИХФ не мешала ему выходить на лёд в НХЛ и вместе с Александром Овечкиным вести за собой «Вашингтон».

Считаю, что в «деле Федотова» имеет смысл оттолкнуться от истории Кузнецова. КХЛ по примеру НХЛ может выйти из подчинения ИИХФ и работать исключительно по своим законам. Тогда дисквалификация Федотова станет юридически ничтожной. Более того такая самостоятельность пойдёт на пользу КХЛ во взаимоотношениях с НХЛ, ведь в современном мире уважают и слушают только сильных и независимых», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы для ЦСКА на один год и дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.