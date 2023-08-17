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«Бостон» подписал контракт новичка с выбором «Аризоны» на драфте НХЛ 2019 года

«Бостон» подписал контракт новичка с выбором «Аризоны» на драфте НХЛ 2019 года
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Пресс-служба «Бостон Брюинз» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Джоном Фариначчи. Соглашение между сторонами рассчитано на два сезона с кэпхитом на уровне Национальной хоккейной лиги в размере € 910 тыс.

22-летний Фариначчи в минувшем сезоне выступал за команду Гарвардского университета, в составе которой в регулярном чемпионата NCAA принял участие в 19 матчах, в которых набрал 20 (5+15) очков.

В 2019 году Фариначчи был выбран на драфте НХЛ клубом «Аризона Койотс» в третьем раунде под общим 76-м номером. Два года спустя спортсмен выиграл молодёжный чемпионат мира в составе сборной США, приняв участие в семи матчах и набрав 7 (5+2) очков.

Фариначчи стал неограниченно свободным агентом 15 августа, так как «Аризона» не сумела подписать игрока до истечения срока действия прав.

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