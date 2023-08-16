В «Бостоне» не беспокоятся по поводу травмы Порзингиса, из-за которой он пропустит ЧМ

Руководство «Бостон Селтикс» не беспокоится по поводу травмы стопы центрового Кристапса Порзингиса, которая мешает ему выступить на чемпионате мира — 2023 в составе сборной Латвии, сообщает The Athletic со ссылкой на анонимный источник в клубе Национальной баскетбольной ассоциации.

По информации источника, в «Селтикс» не считают эту травму серьёзной и уверены, что игрок успешно завершит восстановление к началу нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, Порзингис перешёл в «Бостон» в июне этого года в результате сделки между тремя командами.

В минувшем сезоне НБА Порзингис в среднем набирал 23,2 очка, а также делал 8,4 подбора и 2,7 передачи за 32,6 минуты за игру в составе «Вашингтона».