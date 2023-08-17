Форвард «Адмирала» Голубев: оборонительный хоккей — это современная тенденция

Новичок «Адмирала» Денис Голубев рассказал о работе под руководством Андрея Мартемьянова в «Сибири» и Леонида Тамбиева, известных своим оборонительным стилем игры.

«Оборонительный хоккей – это современная тенденция. Нужно уметь играть в обороне. Площадки маленькие, игроки мастеровитые. Многие команды добиваются успеха, играя на контратаках. Я также прошёл школу Зинэтулы Билялетдинова, где большое внимание уделялось игре у своих ворот, впрочем, как и в Новосибирске, где я провёл последние два года.

Моя роль в команде? Конкретного разговора не было. Но я понимаю, что от меня требуется, для чего меня позвали. Я понимаю, что я один из самых опытных в этой команде, нужно быть лидером в раздевалке и на льду», — цитирует Голубева пресс-служба дальневосточного клуба.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Голубев сыграл 478 матчей и заработал 115 (54+61) очков. Также на его счету 130 игр в ВХЛ («Нефтяник», «Барс», «Сокол»). Во Всероссийской хоккейной лиге форвард отличился 25 раз и отдал 54 результативные передачи.