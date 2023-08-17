Максим Рыбин поделился ожиданиями от «Спартака» в новом сезоне КХЛ

Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин рассказал о шансах красно-белых в новом сезоне КХЛ.
«Жду ли я каких-то сенсаций в новом сезоне КХЛ? Каждая команда может удивить. На бумаге слабых нет. Я всегда говорю: первое официальное вбрасывание — и летний хоккей закончился.
Жду от любимого «Спартака» яркой игры. Я всё-таки красно-белый воспитанник. Хочется, чтобы команда на более высокие места претендовала. «Спартак» провёл хорошую селекцию летом, деньги есть в клубе. Много толковых ребят пришло.
Хотел бы я увидеть Ковальчука на льду в этом сезоне? Хочу, чтобы его увидели дети. В таком возрасте быть в хорошей форме, двигаться и оставаться профессионалом — отличный пример для них», — сказал Рыбин в интервью Legalbet.
Ранее Рыбин назвал лучшую тройку игроков Континентальной хоккейной лиги.
- 17 августа 2023
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