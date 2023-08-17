«Сибирь» и «Авангард» совершили обмен хоккеистами
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«Сибирь» и «Авангард» совершили обмен, в результате которого в Омск переезжает защитник Артём Чмыхов, а в новосибирский клуб — нападающий Егор Сердюк. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».
Сердюк является воспитанником «Сибири», но профессиональную карьеру он начал в «Омских ястребах» в 2017 году. С 2018 по 2021 год играл в Канаде, в 2019 году на драфте НХЛ был выбран «Филадельфией Флайерз» в шестом раунде под 165-м номером. В прошлом сезоне в ВХЛ за «Омские крылья» отыграл 36 матчей, где набрал 11 (6+5) очков.
Артём Чмыхов в прошлом сезоне играл за новокузнецкий «Металлург». В 48 матчах игрок обороны набрал 27 (7+20) очков с показателем полезности «+30». В плей-офф на счету Чмыхова 5 (1+4) результативных баллов в 17 играх.
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