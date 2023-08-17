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Бойчак: во время спада в КХЛ мы шли в баню и глушили пиво со странной рыбой

Бойчак: во время спада в КХЛ мы шли в баню и глушили пиво со странной рыбой
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Бывший форвард «Сибири» и «Северстали» Зак Бойчак рассказал, какие были традиции в российских клубах.

«Слышал, там всем надо жать руки каждый день, а на свой день рождения приносить торт, и всякие идиотские вещи, типа как там козлов в жертву на арене приносят, это правда? Да, всё правда, и про рукопожатия, и про торт на день рождения. И историю с козлом слышал, но в моих командах до таких безумств не доходило.

Но если у нас был спад, мы шли в баню и глушили пиво с этой странной рыбой. А так да, туда надо ехать, если готов тренироваться и накачивать себя чем угодно для хорошего самочувствия. Утром приходишь, тебе дают витамины. В сезоне игры через день, перелёты безумные, ты не понимаешь, в каком ты сейчас часовом поясе, какой вообще сейчас час. Капельницы в отелях, русский газ, такие сумасшедшие истории. Интересная лига, очень сильно отличается от Северной Америки», — сказал Бойчак в подкасте Cam&Strick.

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