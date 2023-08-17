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«Это были игроки с незабываемой карьерой». Принс — о тренерском штабе «Спартака»

«Это были игроки с незабываемой карьерой». Принс — о тренерском штабе «Спартака»
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Американский нападающий «Спартака» Шейн Принс рассказал, что учит русский язык, и оценил тренерский штаб красно-белых, в котором работают Алексей Жамнов и Алексей Ковалёв.

«Я стараюсь учить русский язык понемногу каждый сезон. Согласен, что учитель мне нужен.

Жамнов и Ковалёв были успешными игроками с незабываемой карьерой. Они учат нас разным деталям, чтобы мы пытались быть лучше. В своей карьере я всегда пытаюсь чему-то учиться и быть лучше во многих вещах, и они обращают наше внимание на детали, учат нас. Тот же Ковалёв занимается с нами игрой в большинстве, и есть вещи, которые мы ищем», — приводит слова Принса ТАСС.

В прошлом сезоне 30-летний нападающий провёл за «Спартак» 50 матчей, в которых набрал 35 (17+18) результативных баллов.

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