«Это были игроки с незабываемой карьерой». Принс — о тренерском штабе «Спартака»
Поделиться
Американский нападающий «Спартака» Шейн Принс рассказал, что учит русский язык, и оценил тренерский штаб красно-белых, в котором работают Алексей Жамнов и Алексей Ковалёв.
«Я стараюсь учить русский язык понемногу каждый сезон. Согласен, что учитель мне нужен.
Жамнов и Ковалёв были успешными игроками с незабываемой карьерой. Они учат нас разным деталям, чтобы мы пытались быть лучше. В своей карьере я всегда пытаюсь чему-то учиться и быть лучше во многих вещах, и они обращают наше внимание на детали, учат нас. Тот же Ковалёв занимается с нами игрой в большинстве, и есть вещи, которые мы ищем», — приводит слова Принса ТАСС.
В прошлом сезоне 30-летний нападающий провёл за «Спартак» 50 матчей, в которых набрал 35 (17+18) результативных баллов.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2023
-
20:24
-
20:13
-
19:45
-
19:33
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:44
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
17:30
-
17:18
-
17:07
-
17:00
-
16:46
-
16:29
-
16:18
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:43
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
13:55
-
13:35
-
13:26
-
13:15
-
13:10
Партнерский контент