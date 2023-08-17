Шалунов рассказал, что отличает главного тренера «Локомотива» Никитина от остальных

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал о работе главного тренера железнодорожников Игоря Никитина.

«Я рад, что судьба нас так свела и мы в «Локомотиве» оказались вместе. Он знает меня досконально как игрока, а я – его требования как тренера. Мы седьмой год будем работать вместе. Мне проще перестроиться при изменениях в нюансах, чем при другой какой-то системе.

Что отличает Никитина как тренера? Это прекрасный специалист. Хороший не только тренер, но и психолог – как в хоккейном, так и в жизненном плане. Его советы могут пригодиться не только на льду. Всё взаимосвязано: как ты ведёшь себя в жизни, так и на поле. Игорь Валерьевич – молодец. Не знаю, как его ещё охарактеризовать, столько много про него было сказано. С моей стороны – только хорошие и тёплые слова. Это реально один из лучших, если не лучший, тренер в России.

Один из самых строгих? Конечно, он строгий. А каким тренер ещё должен быть? Добрым, чтобы мы на голове ходили? В меру строгий. И самое главное, что всё спрашивает по делу.

То, что в его командах запрещены улыбки, это стереотип от журналистов? Это журналисты запустили и понесли. Как может быть в команде установка не улыбаться? В юности в Челябинске у меня был тренер, который на тренировке подъехал и сказал: «Не улыбайтесь здесь, работайте». Тогда была установка не улыбаться. Здесь такого нет. Это, может, с журналистами Игорь Валерьевич не улыбается и не шутит, а с нами – частенько», — сказал Шалунов в интервью «РБ Спорт».

Ранее Шалунов рассказал об отстранении сборной России от международных соревнований.