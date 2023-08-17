Шалунов: почему бы не сыграть против сборных Индии, Монголии, наш спорт развивается

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал об отстранении сборной России от международных соревнований.
«Я скучаю по выступлению за сборную России. Для меня игра за национальную команду — это всегда праздник. Мне приятно приезжать туда и представлять свою страну. Жалко, что сейчас такое происходит. Очень хочется, чтобы сборная России вернулась на международные турниры и всё нормализовалось.
Особенно обидно за молодёжную сборную? Да, молодёжный чемпионат мира бывает один-два или в лучшем случае три раза. Такого праздника лишают ребят.
Предложения сыграть против сборных Индии, Монголии? Почему бы и нет? Наш спорт развивается, и на пользу пойдёт всё, что способствует популяризации хоккея в мире», — сказал Шалунов в интервью «РБ Спорт».
Ранее Шалунов рассказал, что надеется уехать в НХЛ, и об игре в Северной Америке.
- 17 августа 2023
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