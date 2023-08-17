Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шалунов: почему бы не сыграть против сборных Индии, Монголии, наш спорт развивается

Шалунов: почему бы не сыграть против сборных Индии, Монголии, наш спорт развивается
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Я скучаю по выступлению за сборную России. Для меня игра за национальную команду — это всегда праздник. Мне приятно приезжать туда и представлять свою страну. Жалко, что сейчас такое происходит. Очень хочется, чтобы сборная России вернулась на международные турниры и всё нормализовалось.

Особенно обидно за молодёжную сборную? Да, молодёжный чемпионат мира бывает один-два или в лучшем случае три раза. Такого праздника лишают ребят.

Предложения сыграть против сборных Индии, Монголии? Почему бы и нет? Наш спорт развивается, и на пользу пойдёт всё, что способствует популяризации хоккея в мире», — сказал Шалунов в интервью «РБ Спорт».

Ранее Шалунов рассказал, что надеется уехать в НХЛ, и об игре в Северной Америке.

Материалы по теме
Форвард «Локомотива» Шалунов: мечта об НХЛ всегда есть, без неё жить трудно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023