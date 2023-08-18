Бабаев: в «Барысе» собрали неплохую команду, Скабелка принимал в этом активное участие

Известный агент Шуми Бабаев рассказал, что главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в текущее межсезонье гораздо активнее участвовал в комплектовании казахстанского клуба.

«Перед прошлым сезоном Скабелка поздно пришёл в команду и не успел поучаствовать в комплектовании. К тому моменту состав уже был собран. Знаю, что в это межсезонье главный тренер был активно вовлечён в процесс, всех легионеров с ним согласовывали. И, мне кажется, подписаны неплохие иностранцы, но всё будет понятно только в игре.

Тем не менее, посмотрев пару матчей «Барыса», осталось ощущение, что собрана неплохая команда. Не хватает, пожалуй, ещё одного-двух легионеров. Не знаю, получится ли их подписать или нет. Полагаю, зависит от того, какие задачи ставятся перед командой», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

Напомним, по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах.