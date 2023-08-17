Тамбиев: на две команды КХЛ в Казахстане игроков не наберётся
Поделиться
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил на вопрос, нужен ли Казахстану второй клуб в КХЛ.
«Нужен ли Казахстану второй клуб в КХЛ? Нет. На две команды в Континентальной хоккейной лиге столько не наберётся игроков из Казахстана, ведь в них должны выступать прежде всего воспитанники вашего хоккея. А вот если в ВХЛ появится команда из Казахстана, будет хорошо. Очень рад за молодёжку «Барыса», которая будет выступать в Молодёжной хоккейной лиге. Игроки будут конкурировать и расти как профессионалы», — приводит слова Тамбиева «Комсомольская правда Казахстан».
Напомним, по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах.
Комментарии
- 17 августа 2023
-
22:12
-
22:00
-
21:43
-
21:31
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:24
-
20:13
-
19:45
-
19:33
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:44
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
17:30
-
17:18
-
17:07
-
17:00
-
16:46
-
16:29
-
16:18
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:50
-
15:43
-
15:30
-
15:10
Партнерский контент