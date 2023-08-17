Тамбиев: на две команды КХЛ в Казахстане игроков не наберётся

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил на вопрос, нужен ли Казахстану второй клуб в КХЛ.

«Нужен ли Казахстану второй клуб в КХЛ? Нет. На две команды в Континентальной хоккейной лиге столько не наберётся игроков из Казахстана, ведь в них должны выступать прежде всего воспитанники вашего хоккея. А вот если в ВХЛ появится команда из Казахстана, будет хорошо. Очень рад за молодёжку «Барыса», которая будет выступать в Молодёжной хоккейной лиге. Игроки будут конкурировать и расти как профессионалы», — приводит слова Тамбиева «Комсомольская правда Казахстан».

Напомним, по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занял последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах.