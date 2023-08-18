«Амур» заключил контракт с форвардом Колесниковым
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«Амур» заключил двусторонний контракт сроком на один год с нападающим Сергеем Колесниковым. Об этом сообщил официальный сайт хабаровского клуба.
Отмечается, что форвард находился на просмотре и проводил с командой предсезонный сбор в Новогорске.
23-летний Сергей Колесников провёл пять сезонов в ВХЛ, выступая за «Горняк», «Омские Крылья» и «Дизель». В 119 играх он отметился 32 (14+18) очками по системе «гол+пас».
16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». Хабаровский «Амур» свой первый матч проведёт 2 сентября. Команда встретится с подмосковным «Витязем». Начало игры — в 17:00 по московскому времени. В прошлом сезоне хабаровчане не смогли пробиться в плей-офф.
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