Минское «Динамо» заключило контракт с 17-летним нападающим Бориковым на три сезона
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Минское «Динамо» заключило с нападающим Егором Бориковым двусторонний контракт на три сезона. Об этом сообщил официальный сайт белорусского клуба.
Ранее 17-летний нападающий находился на пробном контракте. Во время предсезонки он сыграл в двух матчах, набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «+2». Также форвард отметился голом в контрольном матче сборной Беларуси с магнитогорским «Металлургом».
«Добро пожаловать, Егор!» — написано в заявлении «Динамо».
В сезоне-2022/2023 Бориков играл за «Динамо-Шинник» в МХЛ, набрал 23 (11+12) очка в 49 встречах. Также выступал за команду U18 в плей-офф высшей лиги – 10 игр, 11 (6+5) баллов. Сезон-2021/2022 он провёл в команде U17, записав в свой актив 41 (20+21) очко в 46 матчах.
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