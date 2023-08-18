Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Джемелом Смитом
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Канадский нападающий Джемел Смит стал игроком минского «Динамо». Клуб заключил с хоккеистом однолетний контракт. Об этом сообщил официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
29-летний форвард в сезоне-2022/2023 играл в АХЛ за «Сиракьюз Кранч» и «Хендерсон Силвер Найтс», суммарно проведя 54 игры, в которых отметился 53 (18+35) очками. Всего в АХЛ он провёл 364 матча, в которых набрал 235 (100+135) очков при показателе полезности «+30».
В НХЛ Смит играл за «Даллас», «Бостон», «Тампа-Бэй» и «Детройт». Всего в НХЛ нападающий провёл 91 матч, в которых набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности «+1».
В составе юниорской сборной Канады Смит стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира.
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