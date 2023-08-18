«В России никогда не будет как в Америке. Нам и не нужно». Интервью с тренером «Динамо»

Московское «Динамо» в штатном режиме продолжает подготовку к началу 16-го сезона Континентальной хоккейной лиги. К новому чемпионату столичную команду третий год подряд готовит тренерский штаб Алексея Кудашова, одним из верных помощников которого продолжает оставаться Александр Савченков.

Два года назад в интервью «Чемпионату» уроженец Одинцова вспоминал, как в 2013 году он пошёл на редкий в современном хоккее шаг и выкупил свой контракт у системы столичного «Динамо», чтобы начать работу с Кудашовым в подмосковном «Атланте».

С тех пор у Савченкова не возникало поводов усомниться в человеческих качествах своего давнего друга. Так произошло и в прошлое межсезонье, когда Кудашову после неудачного выступления «Динамо» в плей-офф удалось отстоять всех своих помощников, несмотря на активную подковёрную возню, разворачивавшуюся вокруг него самого и всего тренерского штаба.

В новом эксклюзивном интервью, которое 49-летний Савченков дал «Чемпионату» ещё после завершения предсезонного сбора в Нижегородской области, Александр Александрович рассказал о своей реакции на происходившие вокруг столичного клуба события, проанализировал итоги минувшего сезона, выразил мнение и подробно объяснил, почему предсезонная подготовка в России никогда не придёт к североамериканскому стандарту, обозначил проблемы в развитии современной молодёжи, а также заявил, что в предстоящем сезоне обновлённое «Динамо» обязано добиться качественного прорыва.

«Два месяца пришлось провести на костылях. Отпуск полностью пропал»

— Александр Александрович, первый вопрос про ваше здоровье. Летом с вами произошла серьёзная неприятность и вы получили тяжёлую травму: как происходит восстановление?

— Действительно, вышло очень неприятно. Можно сказать, что отпуск полностью пропал. Пришлось два месяца провести на диване, на костылях. Сейчас уже всё практически нормально, работаю и чувствую себя ещё не на 100%, но близко к этому.

— Слышал, что первоначальный диагноз был ещё хуже, и даже существовало опасение, что в этом сезоне вы не сможете выходить на лёд.

— На самом деле такого опасения не было. Единственный момент – рано вышел. Мне надо было чуть-чуть потерпеть. Когда вышел ещё через одну неделю, то всё уже встало на свои места и тогда были совсем другие ощущения. Сейчас должно пройти ещё две-три недели, чтобы готовность была на 100%.

— В желании как можно быстрее вернуться сработал привычный спортивный инстинкт, выработанный ещё в ходе игровой карьеры?

— Абсолютно. Терпения не хватило. Хотелось быстрее вернуться на лёд, потому что смотреть за всем с трибуны не очень интересно.

Савченков на тренировке «Динамо» Фото: photo.khl.ru

«Весной было двоякое ощущение. Больше переживал за Кудашова, а не за себя»

— Весной после завершения серии с «Торпедо» вокруг Алексея Кудашова и всего вашего тренерского штаба было много известной подковёрной возни. Вы сами в тот момент сильно переживали из-за происходящей истории?

— Особо сильной нервотрёпки у меня не было. Но, конечно, и говорить, что совершенно не волновался, было бы совершенной неправдой. Волнение присутствовало, потому что что-то происходит, но ты не знаешь, куда всё выведет. Были опасения, что что-то может пойти не так, однако в итоге мы продолжаем работать.

А в тот момент было двоякое ощущение. И, конечно, тогда больше переживал не за себя, а за Алексея Николаевича, потому что ему больше доставалось. Он непосредственно участвовал во всём, что происходило, а мы всё узнавали по слухам, звонкам и разговорам.

— Одним из краеугольных камней в той истории было желание со стороны определённых людей, чтобы Кудашов начал «сдавать» своих помощников. Уверен, что никто из людей, хорошо знающих Алексея Николаевича, в нём никогда и не сомневался, но то, что тогда он никого из вас не «сдал» – укрепило лично в вас ещё сильнее веру в его человеческие качества?

— Мы тут недавно считали, и получилось, что знакомы лично уже на протяжении практически 40 лет. Кто давно с ним работает или те, кто только недавно приходит к нему — никто в нём и не сомневался. Как в спортивном плане, так и в плане человеческих качеств — он уже всем всё доказал.

Александр Савченков во время матча «Динамо» Фото: photo.khl.ru

«Игроки в России привыкли жить по-другому. У нас никогда не будет как в НХЛ»

— Сейчас идёт подготовка к новому сезону, позади остался предсезонный сбор в Нижегородской области. Как оцените текущее состояние хоккеистов?

— Перед началом сбора в Нижегородской области ещё состоялся лагерь развития в Москве. И с первого дня подготовки нам очень нравилось, в каком состоянии команда вышла из отпуска. Понравилось выполнение ими работы — как в Москве, так и в Бору.

Единственный момент – к концу сбора накопилась усталость, и ребята немного поникли. Пытался шутками приободрить команду, но уже не реагировали. Если в начале сбора смеялись и сами шутили в ответ, то в конце всё было намного тяжелее.

Однако было и прогнозируемо, что ребята устанут. Мы полностью выполнили намеченный план – ничего не убавляли и не сбавляли. И это радует, что всё запланированное удалось воплотить в жизнь.

— Молодые игроки становятся профессиональнее в плане индивидуального подведения самих себя к началу общекомандной предсезонной работы?

— В большей степени нет. Бывает, что попадаются и такие игроки, которым есть кому подсказать. Видимо, остальным подсказать некому. И хоккеисты думают, что приходят на сбор готовыми или хотя бы полуготовыми, но это оказывается не так.

В этом возрасте игроки вообще мало интересуются тем, как нужно готовиться. При этом есть определённая категория игроков, кто профессионально отдыхает и профессионально готовится. Но есть и те, кто позволяет себе прийти и добирать уже в команде.



— Этот аспект и мешает российскому хоккею перестроиться на североамериканский стандарт подготовки? На ваш взгляд, в КХЛ когда-нибудь будет так, как в НХЛ, в плане подхода к сезону – индивидуальная подготовка, короткий тренировочный лагерь и дальше начало регулярки?

— Да нам бы хотелось (смеётся). Чтобы у тренеров меньше работы было (улыбается). Но на самом деле такого не будет. КХЛ не придёт к такому подходу, да он нам и не нужен. Это моё мнение.



— Очень интересно. Почему же не нужен?

— А зачем? Там другой образ жизни, другой менталитет. Не будут люди у нас готовиться сами, чтобы прийти готовыми так, как это делают хоккеисты за океаном. Не то вы сравниваете. В моём понимании это просто невозможно.



— Это именно вопрос разного менталитета?

— В России игроки привыкли жить совсем по-другому. Тут жизнь совершенно иная. Даже всё то, что окружает ребят со стороны, включая спортивные объекты и всё остальное, – в Америке всё устроено по-другому. Я могу ошибаться, но моё мнение, что мы к этому никогда не придём.

«Нам бы самим хотелось свалить поражение от «Торпедо» на физику. Но это было не так. Мы нашли правильные ответы»

— Сразу после серии с «Торпедо» многие, в том числе и сам Кудашов, говорили, что не в лучшем физическом состоянии находилось «Динамо», в результате чего проседало в концовках. В этой связи насколько заметные изменения произошли в предсезонной подготовке?

— Мы ничего не меняли. Просто провели более тщательный анализ причин поражения в серии с «Торпедо» и поняли, что дело было не в физике. Всем бы хотелось, чтобы дело было в ней. Да нам самим бы хотелось, чтобы на это можно было свалить. Но это было не так.

— А в чём же было дело?

— В команде. В настроении. В уверенности. Много факторов можно перечислять, из-за которых мы проиграли. И физика здесь будет далеко не на первом месте.

— А что же тогда становилось причиной неудачных третьих периодов и в особенности неудачных овертаймов?

— Может быть, сиюминутная усталость и сказывалась, но нельзя говорить, что у нас совсем не было физики. Вспомните концовку сезона – сколько матчей мы выиграли в третьих периодах? Да и в течение всего сезона большинство третьих периодов нам удавалось. А потом вдруг — и мы сразу провалили всю серию? Ну такого тоже не бывает. Повторюсь, не в физике крылись причины нашего поражения. А в чём-то другом, но мне бы не хотелось всё это перечислять.

— Самое главное, чтобы вы сами внутри тренерского штаба нашли правильные ответы.

— Мы нашли. Потому и не меняли подготовку. Вернее, чуть-чуть её всё-таки скорректировали, так как у нас появился дополнительный тренер по ОФП. Он нас убедил, что некоторые детали можно изменить и станет лучше. Поэтому определённые кусочки в подготовке мы подправили, но в целом работали по составленному плану.

«Не знаю, за чем мы гонимся и куда спешим»

— Революционный сезон КХЛ с таким количеством матчей вам понравился?

— Как тренеру мне всё это не очень нравится. Игры идут слишком часто. Не успеваешь проанализировать один матч, сделать поправки, как это раньше было, потренировать и увидеть результат. А здесь сыграл, забыл, разобрал, забыл и пошёл снова сыграл. Не знаю, за чем мы гонимся и куда спешим.

— Сейчас и изменения в правилах происходят такие, которые несколько лет назад невозможно было представить. Вам это по душе?

— Нравится – не нравится… Ну кого интересует моё мнение?



— Меня.

— Мне не нравится. Я привык играть и тренировать в том хоккее, который был. Но жизнь заставляет, поэтому принимаешь изменения. Не глупые же люди всё это делают. Хотят, чтобы всё было зрелищнее. Наверное, был произведён анализ, взвесили все за и против и пошли на такие шаги.

Александр Савченков Фото: photo.khl.ru

«Раньше один тренер отвечал за всё. Сейчас всё меняется — и хоккей тоже меняется»

— Многие задаются вопросом, почему сейчас тренерские штабы получаются настолько масштабными, тогда как раньше главные тренеры спокойно обходились одним-двумя помощниками. Не секрет же, что в 90-е годы в том же «Динамо» порой даже не было тренера вратарей. Можете объяснить непонимающим, для чего нужен большой штаб?

— Я в начале своей тренерской карьеры вообще работал в одиночестве, и у меня никого не было (смеётся).

Но в целом изменилась жизнь. Всё меняется — и хоккей тоже меняется. Раньше один тренер отвечал за всё, а сейчас он понимает, что есть более квалифицированный специалист конкретно в этой области и в этом направлении. Он работает, и есть результат, который видит главный тренер. Главный тренер и сам всё знает, но он физически не может всё успевать в данный момент.

Не знаю, как раньше тренеры успевали всё это делать. Может быть, где-то что-то и недодавали, а сейчас от каждого члена тренерского штаба идёт очень большое количество информации. Помощники по специализациям нужны для того, чтобы разгружать главного тренера.



— Сейчас в тренерский штаб «Динамо» входит даже сразу несколько тренеров по развитию игроков. Расскажите подробнее, за что они отвечают.

— Допустим, люди приходят из отпуска, скажем так, не совсем готовые. И такой тренер даёт базу катания, потому что сам умеет хорошо кататься — даже не так, как умеем мы. Такой специалист показывает разные движения на льду, и команда постепенно выходит из отпуска и входит в обычный рабочий режим.

Или другая история. Например, всегда есть травмированные игроки, и когда команда уезжает на стадион или на выезд, то два-три человека по медицинским показателям с командой не едут, а тренер по развитию работает с такой группой хоккеистов.

Один человек же не справится и там, и здесь. Поэтому клубу и нужны такие специалисты. Ответственность тренера по развитию – это набор командой формы в начале подготовки и поддержка всех травмированных и неиграющих в течение сезона.

Александр Савченков во время работы Фото: photo.khl.ru

«Молодёжь не понимает, как ей нужно работать, чтобы из школы вырасти в звезду»

— У многих болельщиков большие ожидания от 2005 года рождения, но за последние десятилетия динамовская школа не подготовила для основной команды ни одного по-настоящему звёздного игрока. Если не считать Андрея Миронова. В остальном штампуются игроки для третьих-четвёртых звеньев. У вас есть понимание, почему так происходит?

— Очень сложный вопрос, на который с ходу невозможно ответить.

— Вы долго работали главным тренером в тверском «Динамо» и в «Динамо» из Балашихи и ещё в том статусе видели, каких игроков выпускает школа. Чего не хватает?

— Думаю, тут дело не в самой динамовской школе. Тут не хватает всему хоккею. Молодёжь немного другая, она не понимает, как нужно работать, чтобы вырасти из школы в звезду. Довольствуются тем, что у них есть.

Например, есть условный игрок, который в своей школе уже заметно перерос сверстников по мастерству. И он не будет его дальше развивать, потому что лично ему этого мастерства уже хватает, чтобы быть лучшим.



— На этом уровне.

— Правильно. А на другом уровне его уже хватать не будет, вот только молодёжь этого и не понимает. Здесь не школа виновата, а личности. А у кого нет мастерства, такие порой работают гораздо больше, чем таланты, но мастерства-то нет, и ничего тут не сделать. Поэтому проблема кроется в самих игроках, в самóй молодёжи. Особенно в нынешней, которая совсем по-другому воспитывалась и живёт совсем по-другому, не так, как раньше.

«Не хотят учиться на чужих ошибках, значит, будут на своих»

— В ваши времена условия в стране были в разы тяжелее, но люди пробивались и вырастали. Крепче были?

— Наверное, да. Генетически были крепче. Но, опять же, вот сейчас все говорят, а вот тогда появлялись игроки… А кто тогда за этим следил? Не было же такого. Это уже потом, когда игроки пробивались и вырастали, тогда и начинались разговоры, что вот это школа выдала. Сейчас просто следят пристальнее и уделяют больше внимания. А раньше, когда заиграл и сыграл одну смену, никто и внимания не обращал. Уже потом, когда через 10 лет стал звездой, тогда и хвалили школу.

— Вам как тренеру сложно перестраиваться и находить общий язык с современным молодым поколением, которое постоянно находится в телефонах?

— Скорее не перестраиваться, а подстраиваться. Жизнь заставляет ребят постоянно сидеть в телефонах. Да, мы боремся с этим и даже собираем у них телефоны перед входом в раздевалку.

— Это как в школе перед экзаменами?

— Как в школе (смеётся). Как на экзамене. Как перед ЕГЭ. Вот так и подстраиваемся. А что ещё сделать. Это жизнь.

— По-тренерски и по-человечески становится сильно обидно, когда столько сил вкладывается в условных Новикова и Тринеева, а потом они в погоне за эфемерными иллюзиями уезжают в Америку, теряют там свои карьеры, а вам всё надо начинать с нуля?

— Обидно, что ребята не слушают. Не первое же поколение вот так уезжает в Америку. Им показываешь примеры, убеждаешь, рассказываешь. Ну, не хотят учиться на чужих ошибках, значит, будут на своих. Уезжают и теряют всё, что заработали.

А с точки зрения нашей работы, тут ничего не меняется – работаешь как работаешь. Да, вкладываешь душу, и обидно, когда потом это не оценивается. Иногда бывает так, что человек вернулся через пять лет и сказал спасибо – это приятно. А когда просто уехал и не позвонил, не сказал и не объяснил – вот это обижает. Ты вкладывал душу, а с тобой даже не попрощались.

«На бумаге «Динамо» смотрится очень прилично. Осталось заставить команду играть»

— В межсезонье Алексей Сопин проделал грандиозную работу на трансферном рынке. Как тренерским штабом оцениваете итоги селекции?

— Мы довольны. Очень хорошо поработали как спортивный директор, так и главный тренер. Удалось собрать хорошую команду. Осталось заставить её играть. На бумаге всё смотрится очень прилично. Но надо ещё найти ключи к объединению команду и настрою на выигрыш.

— А с самим Сопиным часто вспоминаете времена, когда вы были главным тренером в Балашихе, а он лидером вашей команды?

— Иногда вспоминаем. Но в основном как-то он вспоминает. У меня пропадает память, и я не особо всё помню (смеётся). А он всё помнит. И ещё же Скопинцев у меня тоже играл (улыбается). Вот это совсем недавно вспоминали в тренерской, что и такое было.

— На ваш взгляд, этому «Динамо» по силам наконец-то выйти на качественно новый уровень в предстоящем сезоне?

— Конечно, по силам. Да другой задачи перед нами и не стоит. Понимаю, сколько у нас топ-команд – шесть или семь – что все идут за Кубком Гагарина. А Кубок-то один. Но сейчас, судя по составу и судя по работе, именно тот год, когда мы обязаны сделать даже не один шаг вперёд, а намного больше.