Андрей Коваленко: не надо беспокоиться за «Торпедо»!

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказал мнение о подготовке нижегородского «Торпедо» к новому сезону КХЛ.
«Три поражения «Торпедо» в первых трёх контрольных матчах — тревожный звонок? Общаюсь с сыном (нападающим «Торпедо» Николаем Коваленко. — Прим. «Чемпионата»), подготовка клуба к сезону идёт по плану. Ребята съездили на Горьковское море, нагрузки приличные. Все пришли из отпусков в хороших кондициях.
Вышли из отпуска последними в КХЛ? Год назад «Торпедо» готовилось к сезону по такому же графику. С первого же дня чемпионата все ждали, когда наступит спад, но он так и не наступил, команда достойно прошла сезон.
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов не первый год и даже не первое десятилетие в большом хоккее, знает о нём всё. Первые две недели идут тренировочная работа и просмотр новичков, команда играет в экспериментальном составе, результаты малоинформативны. Не надо беспокоиться за «Торпедо»!» — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.
- 19 августа 2023
-
23:23
-
23:05
-
22:46
-
22:20
-
21:55
-
21:48
-
21:32
-
21:25
-
20:54
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:07
-
19:54
-
19:39
-
19:22
-
18:52
-
18:36
-
18:20
-
17:44
-
17:18
-
17:05
-
16:54
-
16:39
-
16:20
-
15:55
-
15:45
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:30