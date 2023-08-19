Андрей Коваленко: не надо беспокоиться за «Торпедо»!

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказал мнение о подготовке нижегородского «Торпедо» к новому сезону КХЛ.

«Три поражения «Торпедо» в первых трёх контрольных матчах — тревожный звонок? Общаюсь с сыном (нападающим «Торпедо» Николаем Коваленко. — Прим. «Чемпионата»), подготовка клуба к сезону идёт по плану. Ребята съездили на Горьковское море, нагрузки приличные. Все пришли из отпусков в хороших кондициях.

Вышли из отпуска последними в КХЛ? Год назад «Торпедо» готовилось к сезону по такому же графику. С первого же дня чемпионата все ждали, когда наступит спад, но он так и не наступил, команда достойно прошла сезон.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов не первый год и даже не первое десятилетие в большом хоккее, знает о нём всё. Первые две недели идут тренировочная работа и просмотр новичков, команда играет в экспериментальном составе, результаты малоинформативны. Не надо беспокоиться за «Торпедо»!» — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.