Ларионов: продолжим тот хоккей, который некоторые журналисты называют «сказкой»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов обратился к болельщикам на презентации команды в День города.
«Всех жителей города и его окрестностей – с праздником. Спасибо, что нашли время прийти сегодня и повстречаться с игроками. Ребята поработали очень неплохо, и нас ожидает очень интересный сезон. Мы стали на год старше и опытнее. И мы понимаем, какая большая ответственность лежит на плечах этих мальчишек, которые нуждаются в вашей поддержке.
В свою очередь, мы обещаем, что тот хоккей, который мы показывали и который некоторые журналисты называют «сказкой», мы продолжим. Продолжим, чтобы вы получали удовольствие, чтобы вы могли видеть новые таланты, чтобы дети хотели заниматься хоккеем. И чтобы игра приносила удовольствие не только нашему городу, но и всем городам нашей родины. Всех с праздником, всех ждём на хоккее, и всем нам вместе – удачи!» — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».
- 19 августа 2023
-
20:54
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:07
-
19:54
-
19:39
-
19:22
-
18:52
-
18:36
-
18:20
-
17:44
-
17:18
-
17:05
-
16:54
-
16:39
-
16:20
-
15:55
-
15:45
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:41
-
12:05
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30