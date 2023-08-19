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Ларионов: продолжим тот хоккей, который некоторые журналисты называют «сказкой»

Ларионов: продолжим тот хоккей, который некоторые журналисты называют «сказкой»
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов обратился к болельщикам на презентации команды в День города.

«Всех жителей города и его окрестностей – с праздником. Спасибо, что нашли время прийти сегодня и повстречаться с игроками. Ребята поработали очень неплохо, и нас ожидает очень интересный сезон. Мы стали на год старше и опытнее. И мы понимаем, какая большая ответственность лежит на плечах этих мальчишек, которые нуждаются в вашей поддержке.

В свою очередь, мы обещаем, что тот хоккей, который мы показывали и который некоторые журналисты называют «сказкой», мы продолжим. Продолжим, чтобы вы получали удовольствие, чтобы вы могли видеть новые таланты, чтобы дети хотели заниматься хоккеем. И чтобы игра приносила удовольствие не только нашему городу, но и всем городам нашей родины. Всех с праздником, всех ждём на хоккее, и всем нам вместе – удачи!» — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

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