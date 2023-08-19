Защитник «Автомобилиста» Эберт: смотрю с позитивом в предстоящий сезон

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Ник Эберт прибыл в расположение команды и рассказал о своём состоянии.
«Очень рад наконец прилететь сюда, присоединиться к ребятам. Я немного припозднился в этом сезоне, но рад присоединиться к команде, познакомиться с новичками. Смотрю с позитивом в предстоящий сезон.
Как здоровье? Сегодня уже намного лучше. Я близок к той форме, в которой мне хотелось бы быть на этом этапе подготовки. К сожалению, иногда случаются травмы и приходится делать операции, но это часть игры. Так что я в предвкушении нового сезона.
Катался ли летом? Да, я тренировался на льду пару раз в неделю последние месяцы. Но это было скорее лёгкое катание. В основном у меня было множество восстановительных занятий вне льда после операции», — сказал Эберт в интервью клубной пресс-службе.
- 19 августа 2023
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