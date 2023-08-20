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«Виннипег» продлил контракт с защитником Логаном Стэнли

«Виннипег» продлил контракт с защитником Логаном Стэнли
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«Виннипег» продлил контракт с защитником Логаном Стэнли. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение подписано сроком на год и предусматривает зарплату в $ 1 млн. По прошлому двухлетнему контракту с «Джетс» зарплата Стэнли составляла $ 900 тыс.

25-летний защитник в прошлом сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Показатель полезности игрока обороны составил «-1». Габаритный защитник набрал 21 штрафную минуту и принял участие в одном матче Кубка Стэнли с «Вегасом».

Всего в НХЛ Стэнли провёл 114 матчей, в которых набрал 20 (3+17) очков с показателем полезности «+13». В плей-офф на счету защитника 3 (2+1) очка в девяти матчах.

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