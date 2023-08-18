Обменять нельзя оставить. Как «Виннипегу» поступить с двумя главными звёздами?

Удержание главных звёзд на истекающих контрактах – один из самых интересных сюжетов каждого сезона. Клубы, пытающиеся оставить своих дорогостоящих лидеров, зачастую находятся в неудобном положении – средств на повышение зарплаты не всегда хватает, а крупный чек для одного игрока создаёт риск ослабления всего состава (опять же, ввиду ограниченного количества денег на усиление).

Настоящая драма через год должна развернуться в «Торонто». Команде, которая и без того не вписывается в потолок зарплат, следующим летом предстоит продлить Остона Мэттьюса и Вилльяма Нюландера – и вряд ли кто-то из них согласится на понижение действующей зарплаты ($ 11,6 млн и $ 6,9 млн соответственно), а швед и вовсе будет вправе рассчитывать на повышение, которое поставит его почти на один уровень с американским форвардом.

Благодаря этой саге немного незаметно складывается практически аналогичная ситуация западнее Торонто. Соотечественники «листьев» из «Виннипега» также оказались в щекотливом положении. По окончании следующего сезона контракты истекают у двух главных звёзд «Джетс» — форварда Марка Шайфли и голкипера Коннора Хеллебайка. И «реактивщики», в отличие от «Мэйпл Лифс», пусть и не испытывают проблем с потолком, практически со стопроцентной долей вероятности потеряют обоих.

Обычно желание покинуть «Виннипег» (или же вовсе не приезжать в него) связано с непривлекательностью самого города – серая и скучная столица провинции Манитоба у редкого игрока вызовет мотивацию на протяжении многих лет отдавать себя за эмблему «Джетс». Впрочем, к двум ветеранам «реактивщиков» это относится в меньшей степени – Шайфли и Хеллебайк прошли весь энхаэловский путь в их составе (Коннора в своё время откопали аж в пятом раунде драфта-2012), пережив все почти взлёты и падения экс-«Атланты». Дуэт был ключевой частью «Виннипега» во время его лучшего периода в сезоне-2017/2018, когда команда добралась до финала Западной конференции.

Затем, однако, «Джетс» перестали прогрессировать и закрепились в статусе пусть и крепкого, но всё же середняка, а амбиции игроков, которые год за годом тащили его на себе, никуда не делись – тем понятнее желание обоих хоккеистов попробовать себя в другом месте. Особенно это касается Хеллебайка – с сентября 2017 года американец работал больше остальных коллег по амплуа, проведя больше всех матчей (365), отразив больше всех бросков (10 412; у Андрея Василевского, идущего вторым, 9537 за 335 матчей) и входя в топ-10 вратарей НХЛ по коэффициенту надёжности и в топ-5 по проценту отражённых бросков.

Коннор Хеллебайк Фото: AP/TASS

Неудивительно, что личные успехи его уже не особо интересуют – после трёх номинаций на «Везину», одна из которых в 2020 году принесла ему награду лучшего вратаря НХЛ, Коннор нацелен на Кубок Стэнли, за который «Виннипег», очевидно, бороться в ближайшее время не будет.

Шайфли, в отличие от Хеллебайка, так открыто о своих амбициях не заявлял, но после лучшего снайперского сезона в карьере – Марк настрелял 42 шайбы – в вымирающем «Виннипеге» ему тоже наверняка хочется большего.

Слухи о возможных обменах обоих игроков начали циркулировать ещё в июне. Назывались даже конкретные клубы, которые заинтересованы в их услугах – голкипера были готовы забрать в «Нью-Джерси», а форвардом интересовался «Бостон», для которого вопрос с первым центром сейчас актуален как никогда. Однако до драфта ничего не произошло – судя по всему, готовиться к новому сезону дуэт начнёт в составе прежней команды.

При этом вероятность его ухода до старта (или же на старте) новой регулярки не исключается. Спустя два месяца после первых слухов инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта в эфире NHL Network заявил, что генменеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф всё ещё ищет варианты для обмена своих звёздных игроков: «Не удивлюсь, если переговоры возобновятся с открытием тренировочных лагерей», — сказал Паньотта.

Марк Шайфли Фото: AP/TASS

В вопросе «обменять нельзя оставить», который прямо сейчас является одним из главных для Чевелдэйоффа, запятую, кажется, следует поставить после первого глагола. У «Виннипега» ещё есть время получить солидную компенсацию за два своих самых ценных актива – до начала нового сезона «Джетс» могут рассчитывать на сильных игроков + высокие пики, во время дедлайна обменов набор от потенциальных покупателей будет скромнее, а по окончании сезона Шайфли и Хеллебайк, каждому из которых к тому моменту стукнет по 31 году, уйдут бесплатно, чего «реактивщики» вряд ли хотят.

«Виннипег» приближается к перестройке – идти в неё с ветеранами, которые рассчитывают на борьбу за Кубок и самый крупный контракт в жизни (Хеллебайк запрашивает такой же кэпхит, как у Василевского), точно не стоит. А потому для «Джетс» будет лучше расстаться с ними и постепенно начинать новую жизнь – с новыми лидерами.