Тэйвз поделился ожиданиями от игры Коннора Бедарда в «Чикаго»

Нападающий Джонатан Тэйвз рассказал, чего ждёт от «Чикаго Блэкхоукс» и первого номера драфта НХЛ — 2023 Коннора Бедарда в новом сезоне.
«У них много хороших молодых игроков, и, очевидно, один из них — Коннор Бедард. За последние пару лет ребята, которые были там, пытались выиграть каждую игру. В прошлом сезоне «Чикаго» перестроился под драфт. Бедард — молодой парень, и очевидно, что на него оказывается большое давление. Однако за то небольшое время, что мне удалось с ним пообщаться, я понял, что это зрелый парень, который готов с этим справиться.
Так что «Чикаго» получил отличную возможность начать строить новую команду-победитель», — приводит слова Тэйвза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Ранее Тэйвз выступил с заявлением, в котором рассказал, что пропустит предстоящий сезон-2023/2024, но не завершает карьеру игрока.
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