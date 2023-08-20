Кравец рассказал, когда дебютирует новичок «Авангарда» Спунер

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец ответил на вопрос, когда ждать в матчах новичка «Авангарда» Райана Спунера.

«Ткачёв и Буше? Когда-то же им надо начинать играть, не всё же круги бегать. Они должны играть и набирать форму по ходу игр. Спунер, скорее всего, прилетает 21-го числа, посмотрим на его состояние. Думаю, 23-го должен выйти и две игры сыграть на турнире. У Пьянова ангина, Куликов травмировал бедро. Чмыхова давно не видел, думаю, сейчас он начнёт работу в ВХЛ, а потом уже будет ясно», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Райан Спунер за минское «Динамо» провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.