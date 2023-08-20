«Торпедо» основным составом по буллитам обыграло новокузнецкий «Металлург»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл товарищеский матч между «Торпедо» и новокузнецким «Металлургом». Победу в матче по буллитам одержали нижегородцы со счётом 3:2. Отметим, что «Торпедо» играло основным составом.
«Торпедо» удалось открыть счёт в матче уже на 25-й секунде матча благодаря голу Денниса Яна с передач Максима Летунова и Антона Силаева. Новокузнечане быстро отыгрались в формате 5х3, гол забил Юрий Платонов с передачи Олега Ломако. В середине второго периода «Металлург» вышел вперёд благодаря голу Олега Ломако с передач Алексея Варенника и Юрия Платонова. «Торпедо» удалось сравнять счёт на старте третьего периода, отличился Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина и Сергея Гончарука. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов победный бросок на счету Василия Атанасова.
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