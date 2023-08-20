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«Торпедо» основным составом по буллитам обыграло новокузнецкий «Металлург»

«Торпедо» основным составом по буллитам обыграло новокузнецкий «Металлург»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл товарищеский матч между «Торпедо» и новокузнецким «Металлургом». Победу в матче по буллитам одержали нижегородцы со счётом 3:2. Отметим, что «Торпедо» играло основным составом.

«Торпедо» удалось открыть счёт в матче уже на 25-й секунде матча благодаря голу Денниса Яна с передач Максима Летунова и Антона Силаева. Новокузнечане быстро отыгрались в формате 5х3, гол забил Юрий Платонов с передачи Олега Ломако. В середине второго периода «Металлург» вышел вперёд благодаря голу Олега Ломако с передач Алексея Варенника и Юрия Платонова. «Торпедо» удалось сравнять счёт на старте третьего периода, отличился Николай Коваленко с передач Алексея Кручинина и Сергея Гончарука. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов победный бросок на счету Василия Атанасова.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
20 августа 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Ян (Летунов, Силаев) – 00:25 (5x5)     1:1 Платонов (Ломако) – 03:07 (5x3)     1:2 Ломако (Варенник, Платонов) – 29:02 (5x4)     2:2 Коваленко (Кручинин, Гончарук) – 44:56 (5x5)     3:2 Атанасов – 65:00    
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