Тренер новокузнецкого «Металлурга»: мы ни в чём не уступили «Торпедо», могли победить

Тренер новокузнецкого «Металлурга» Алексей Медведев подвёл итог товарищеского матча с «Торпедо» (2:3 Б).

«Команда выглядела достойно на фоне соперника. Могу сказать, что по игре мы ни в чём не уступили «Торпедо», точно не выглядели слабей, могли выиграть в основное время. С нашей стороны сегодня прослеживался тот рисунок игры, который мы хотим видеть в сезоне. Будем продолжать работу в этом направлении, чтобы в чемпионате команда уже показала именно тот хоккей, который мы планируем.

Команда не просела, мы не отдали сопернику преимущество. Пропустив гол в начале, в следующей смене уже могли сравнять. Сравняли в итоге чуть позже – на четвёртой минуте. По ходу матча в целом был равный хоккей, в каких-то моментах преимущество было даже на нашей стороне. Хороший матч, хорошая практика и опыт для нашей команды.

В матче с клубом КХЛ команда выглядела лучше, чем в недавней игре с дебютантом ВХЛ из Барнаула? Не стоит летом делать каких-то далеко идущих выводов. Это предсезонка, подготовительный этап. Сейчас важно как следует подготовиться к сезону и решить в сезоне поставленные задачи, а не довольствоваться какими-то локальными летними успехами.

Определённый позитив действительно есть. Не сказать, что соперник сегодня получил много шансов от нас, хотя и не обошлось без выхода «один в один». Однако сыграли без пожара в защите. В целом играли через пас, дорожили шайбой, были комбинации, после которых и забросили обе шайбы. Красивые голы получились. Что точно сегодня не понравилось – это удаления. И серия буллитов. Есть вопросы, ребята знают о них. Будем исправлять», — цитирует Медведева сайт «Металлурга».